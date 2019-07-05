Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Международном финансовом конгрессе, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в Международном финансовом конгрессе, состоявшемся в Санкт-Петербурге.

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Участники обсудили новые подходы к финансированию жилищного строительства, появление новых рисков на рынке, современные требования к финансовым специалистам, кредитную кооперацию, стратегию развития страхового сектора и негосударственного пенсионного обеспечения, цифровую трансформацию и киберриски.

Сенатор выступил на сессии, посвященной социализации рынка микрофинансирования.

Регулирование микрофинансовых организаций и банков с базовой лицензией, особенно с учетом увеличения сроков кредитования, постепенно сближается, считает парламентарий. «Микрофинансовые организации занимают свою нишу на рынке, но убежден, регулирование должно быть направлено на продукт, а не на кредитора. Если разные субъекты предоставляют схожие продукты, не должно возникать регуляторного арбитража, — отметил он. — Наша задача – снизить уровень закредитованности граждан, ввести единый подход к расчету предельной долговой нагрузки, использованию скорингового балла при кредитовании, обеспечить соблюдение принципа прозрачности условий кредитования».

Мы лишили нелегальных кредиторов права требовать от заемщика исполнения обязательств

По его словам, несмотря на сокращающееся количество МФО, совокупный портфель займов неуклонно растет. При этом доля просроченной задолженности достаточно высока, что вызывает обеспокоенность парламентариев. «На законодательном уровне мы уже ужесточили правила выдачи займов. Постепенно к 2020 году лимит будет ограничен полуторократным размером суммы займа. Процентная ставка ограничена одним процентом в день. Введен запрет на переуступку долга за исключением профессиональных кредиторов и коллекторов. Мы лишили нелегальных кредиторов права требовать от заемщика исполнения обязательств. Приняли закон о коллекторах для искоренения недобросовестных взыскателей», — сказал Николай Журавлев.

Николай Журавлев принял участие в Международном финансовом конгрессе, состоявшемся в Санкт-Петербурге

Из предстоящих преобразований сенатор отметил инициативы по блокировке сайтов нелегальных кредиторов в сети интернет, усилению ответственности за неправомерное кредитование, вплоть до уголовной, призвал повышать вовлеченность правоохранительных органов.

«Мы также недавно внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет для МФО на выдачу займа под залог жилья. Это важный шаг, который позволит оградить граждан от риска потери жилья из‑за недостаточной финансовой грамотности. Проект закона также предоставляет всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов для предотвращения мошенничества с использованием чужих паспортных данных. Мы решили установить более жесткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний для исключения доступа на финансовый рынок недобросовестных участников. Устанавливаем требование к размеру капитала в размере пять миллионов рублей. Повышаем минимальный порог на сумму, которую МФО вправе получить от инвестора — физического лица до трех миллионов рублей», — рассказал о внесенном законопроекте сенатор.

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