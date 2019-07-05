Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#главное#Метеор-М#космодромы05.07.2019 19:14

Поисковые работы ступеней ракеты «Союз-2.1б»

Сегодня утром, 5 июля 2019 года в 08:41 мск, с космодрома Восточный произведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2. Поисковые группы ЦЭНКИ приступили к работам по поиску и эвакуации фрагментов отработавших ступеней носителя.

Для их поиска используется новейший опытный образец комплекса технических средств эксплуатации районов падения. В его состав входят две радиолокационные станции сантиметрового и дециметрового диапазона волн, комплекс беспилотных летательных аппаратов, автономные полевые лагеря, а также средства спутниковой связи и передачи данных, позволяющие значительно ускорить и усовершенствовать процесс поиска отделяющихся ступеней.

На основе предварительно рассчитанных координат сформирована зона поиска для полетов вертолета и беспилотников. В ближайшее место от зоны поиска фрагментов с целью обследования территории районов падения произведены вертолетные заброски части поисковой группы. Специалисты обследуют территорию с помощью беспилотных комплексов ZALA 421 с HD‑видеокамерой и фотокамерой на борту. Площадь одного района поиска составляет до 1 тыс. кв. км, большая часть которого — лесной массив с высоким значением проективного покрытия древесного яруса.

В течение первого часа после проведения пуска в районе падения первой ступени воздушной поисковой группой ЦЭНКИ обнаружены все 4 боковых блока ракеты-носителя. В районе падения 983, предназначенном для приема створок головного обтекателя, визуально зафиксировано падение одной створки, два фрагмента которой обнаружены и идентифицированы в якутской тайге. На пассивном участке полета второй ступени были обнаружены и устойчиво сопровождались до падения на Землю 6 крупных фрагментов, из них 3 — также обнаружены и идентифицированы.

В местах обнаружения фрагментов выполняется отбор проб почвы и растительного покрова. Одновременно проведены замеры гамма-излучения и взяты пробы на наличие токсичных компонентов ракетного топлива. По результатам экспресс-тестов аномальных отклонений не зафиксировано. В результате поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и в ближайшее время доставлены на космодром Восточный.

ЦЭНКИ выражает благодарность сотрудникам всех организаций, участвующих в проведении работ по обеспечению безопасности населения и территорий, а также руководству Зейского, Тындинского, Алданского и Вилюйского районов Республики Саха (Якутия) и местным жителям за сотрудничество.

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