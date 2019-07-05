Source: Russia Federal Space

#РКС#главное#орбитальные группировки#Метеор-М05.07.2019 19:04

Разработки РКС в запуске спутника «Метеор-М»

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняли участие в успешном запуске космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 с космодрома Восточный. Связь с аппаратом установлена, в ближайшее время начнется программа испытаний. Готовность Восточного командно-измерительного пункта (ВКИП) и специалистов РКС к запуску проверил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов и руководство Госкорпорации «Роскосмос».

Во время пуска ракеты-носителя были задействованы штатные средства ВКИП, созданного специалистами «Российских космических систем» в период с 2012 по 2016 год. Для обеспечения приема информации на начальном этапе полета разгонного блока был задействован созданный в РКС мобильный измерительный пункт (МИП) из состава измерительного комплекса космодрома Восточный. Для этого он вместе с расчетом специалистов РКС был переброшен авиатранспортом и развернут в районе аэропорта Норильска.

Заместитель генерального конструктора РКС по наземным системам и комплексам гражданского назначения Владимир Денежкин: «Специалисты РКС в Норильске и на Восточном выполнили задачи в полном объеме. Космический аппарат в расчетное время вышел на связь и был принят на управление наземными средствами»

ВКИП является самым современным командно-измерительным пунктом Наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами России. Для эксплуатации ВКИП требуется меньше ресурсов, а его возможности выше, чем у других российских КИП. Он одновременно решает задачи измерительного комплекса космодрома, управления космическими аппаратами и получения информации со спутников дистанционного зондирования Земли.

«Метеор-М» № 2-2 пополнит группировку российских гидрометеорологических спутников. В его задачи входит изучение морской поверхности, солнечной активности, ледовой обстановки, снежного покрова, вулканической активности, озонового слоя и решение еще целого ряда других научно-практических задач. Он станет первым аппаратом второго поколения в составе российской низкоорбитальной метеорологической группировки «Метеор». Всего планируется вывести на орбиту четыре таких аппарата.

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