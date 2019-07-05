Ректор СПбГУ встретился с генеральным консулом Франции

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Дипломат поблагодарил ректора за приглашение и отметил, что работа над созданием программ двойных дипломов с университетом Сорбонна продвигается успешно: уже в сентябре по ним начнут обучаться первые студенты. Особенностью программ станет интеграция с ДОП «Французский университетский колледж СПбГУ» по профилям литературы, истории и философии. Уго де Шаваньяк заметил, что не включенными в такую модель сотрудничества остаются только две дисциплины — право и социология. Перспективы налаживания взаимодействия в области юриспруденции генконсул обсудил в рамках ПМЭФ-2019 с деканом юридического факультета СПбГУ Сергеем Беловым.

Университет заинтересован в привлечении французских университетов к сотрудничеству в области юриспруденции, и уже реализует подобные программы с вузами Германии.

Генеральный консул рассказал, что Университет Экс-Марсель в Провансе — одно из лучших высших учебных заведений Франции в области права — высказал пожелание принять участие в такой модели сотрудничества с Санкт-Петербургским университетом.

Уго де Шаваньяк также сообщил, что принял участие в заседании совета дополнительной образовательной программы «Французский университетский колледж», председателем которого он является, и поблагодарил ректора СПбГУ за предоставленную ему возможность. Недавняя встреча с советом была полезной, конструктивной и позволила обсудить все необходимые вопросы. Генконсул высказал предложение приглашать на заседания представителей не только тех направлений, которые задействованы в реализации образовательной программы, но и экспертов в других смежных областях.

Николай Кропачев отметил, что инициатива использовать одно окно для общения Университета с вузами Франции — через дополнительную образовательную программу «Французский университетский колледж СПбГУ» — неэффективна. Так, например, некогда все сотрудничество СПбГУ с Китаем сводилось к взаимодействию с Институтом Конфуция, а сегодня китайский компонент включен в каждую десятую университетскую программу. Усилению международного сотрудничества способствует не столько создание единичных программ двойного диплома, сколько системный подход во всех научных областях — от обмена преподавателями и студентами до предоставления широкого доступа к электронным ресурсам.

786

совместных публикаций с французскими коллегами выпустили за последние пять лет ученые Университета, и 700 — с китайскими.

Но, учитывая последние тенденции, ситуация может измениться: уже сейчас французских студентов в Университете в десять раз меньше, чем обучающихся из КНР, хотя в 2014 году соотношение было 1:1. Увеличилось и число китайских вузов-партнеров, сегодня их насчитывается 50 — на 30 % больше, чем французских.

Приводя в пример все разнообразие направлений сотрудничества, ректор СПбГУ рассказал об издании «Альманаха современной российской прозы» на китайском языке. Сборник позволит познакомить жителей Китая (и в скорой перспективе других стран) с творчеством писателей-современников, многие из которых являются универсантами, и поможет им узнать о современной России. Николай Кропачев предложил издавать такой же альманах и во Франции.

В завершение встречи ректор СПбГУ предложил заключить прямой договор с Министерством образования Французской Республики с целью поддержки развития французского компонента в образовательных программах и научных исследованиях СПбГУ. Генеральный консул поддержал эту инициативу и сообщил, что будет ходатайствовать перед министерством о целесообразности заключения такого соглашения.

MIL OSI