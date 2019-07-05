Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 июля. – Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников провел встречу с представителями американской инвестиционной компании Oppenheimer Funds Emerging Markets и Sberbank CIB.

В ходе беседы обсуждались перспективы развития мировых угольных рынков, а также возможности и преимущества российских компаний с точки зрения наращивания экспорта энергетических и коксующихся углей. Отдельно был затронут вопрос диверсификации видов деятельности российских угольных компаний и важности вложений в соответствующую транспортную инфраструктуру. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить в дальнейшем обмен мнениями по угольной тематике.

25.01.2019

Москва, 25 января. – Правительством Российской Федерации направлен положительный отзыв на законопроект, который восстанавливает право на получение бесплатного пайкового угля шахтеров, вышедших на пенсию.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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