Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Метеор-М#орбитальные группировки05.07.2019 15:35

Спутники российских университетов выведены на орбиту

С космодрома Восточный 5 июля 2019 года в 08:41 по московскому времени состоялся запуск космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В качестве попутной полезной нагрузки был запущен кластер из иностранных малых космических аппаратов (МКА) и трех — разработки российских университетов: «Сократ», «АмурСат» и «ВДНХ-80».

Малые космические аппараты были запущены в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по поддержке и развитию проектов образовательных организаций по разработке научно-образовательных аппаратов. Они приняты на управление наземными средствами и работают в штатном режиме.

Следующие три недели (до 31 июля) в рамках программы летных испытаний будет проводиться отработка бортовых систем и научной аппаратуры.



Перечень запускаемых МКА и краткое описание:

1. Сократ

Разработчик: НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ)

Целевая задача: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава

Основная полезная нагрузка: детекторы заряженных частиц и гамма-излучения

Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

2. АмурСат (АмГУ-1)

Разработчики: Амурский Государственный университет (АмГУ, г.Благовещенск) в партнерстве с НИИЯФ МГУ (технический и научный партнер).

Целевая задача: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава

Основная полезная нагрузка: прибор «Фотон-Амур», детекторы заряженных частиц и гамма-излучения

Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

3. ВДНХ-80

Разработчики: НИИЯФ МГУ и АО «ВДНХ» (индустриальный партнер)

Целевая задача МКА: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах

Основная полезная нагрузка: детектор заряженных частиц

Попутная полезная нагрузка: модуль ретрансляции голосовых сообщений, приемник АЗН-В

MIL OSI