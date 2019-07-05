Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации

Source: President of Russia – Kremlin

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно)

ОПАРИНУ Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно)

СОЛОВЬЕВУ Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно)

СОМОВУ Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно).

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

АБАНКИНА Владимира Леонидовича – капитана 1 ранга (посмертно)

АВДОНИНА Александра Валерьевича – капитана 2 ранга (посмертно)

ВАСИЛЬЕВА Александра Сергеевича – подполковника медицинской службы (посмертно)

ДАНИЛЬЧЕНКО Сергея Петровича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДОЛОНСКОГО Дениса Владимировича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДУБКОВА Михаила Игоревича – капитан-лейтенанта (посмертно)

ИВАНОВА Константина Анатольевича – капитана 1 ранга (посмертно)

КУЗЬМИНА Виктора Сергеевича – капитана 3 ранга (посмертно)

СУХИНИЧЕВА Владимира Геннадьевича – капитана 3 ранга (посмертно)

ФИЛИНА Николая Ивановича – капитана 1 ранга (посмертно).

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