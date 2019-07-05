Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Метеор-М#орбитальные группировки#космодромы05.07.2019 13:36

Успешный запуск с Восточного

Сегодня, 5 июля 2019 года, в 08:41:46 мск с космодрома Восточный выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Полезной нагрузкой стал российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, а также 32 космических аппарата попутной нагрузки. Вывод на целевые орбиты состоялся в течение 4,5 часов после старта.

Все средства выведения — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — РКЦ «Прогресс») и разгонный блок «Фрегат» (производитель — НПО Лавочкина) — отработали в штатном режиме. В соответствии с программой полета «разгонник» вывел космические аппараты основной и попутной полезной нагрузки на три различные орбиты. По завершении программы полета он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан Корпорацией ВНИИЭМ и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он сможет обеспечивать изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасным и микроволновом диапазонах. Помимо этого, он способен получать данные о температуре морской поверхности и состоянии озонового слоя, определять уровень влажности. Эти данные помогут повысить точность метеорологических прогнозов на территории Российской Федерации.

В интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии было запущено 29 спутников, а также 3 российских научно-образовательных спутника формата CubeSat.

Для максимально точного и удобного выведения разгонный блок «Фрегат» сформировал три различные орбиты, в зависимости от задач аппаратов. Первая — это солнечно-синхронная высотой 828 км и наклонением 98,57°, вторая — высотой 580 км и наклонением 97,7°, ещё часть спутников была выведена на орбиту высотой 530 км и наклонением 97,5°. Все аппараты штатно отделились от разгонного блока, их дальнейшее управление будут производить компании-заказчики запуска.

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