Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края, которое прошло под председательством главы Законодательного Собрания региона Юрия Бурлачко. БурлачкоЮрий АлександровичПредседатель Законодательного Собрания Краснодарского края

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В работе приняли участие представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы, вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты краевого парламента, руководители представительных органов муниципальных образований.

На заседании рассматривались законодательные инициативы Законодательного Собрания Краснодарского края. В частности, обсуждались изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», направленные на создание благоприятных и оптимальных условий для получения общего образования.

Владимир Бекетов

Владимир Бекетов обратил внимание на проблемные вопросы в образовании. По словам сенатора, необходимо разработать комплекс мер по поддержке молодых специалистов, предоставить школам средства обучения в полном объеме.

«Для закрепления учителей, особенно в сельской местности, было бы целесообразно распространить на учительское сообщество программу аналогичную программе «Земский доктор». При этом выделять региону федеральные средства на строительство жилья для молодых специалистов. Таким образом, мы смогли бы закрепить кадры, сделать привлекательной работу учителей, параллельно вести оснащение кабинетов и обеспечить длительную перспективу устойчивого развития образования и на Кубани, и в России», — сказал Владимир Бекетов.

По итогам заседания парламентарии приняли решение направить рассмотренные и одобренные инициативы в Государственную Думу.

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