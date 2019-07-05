Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1305.07.2019 16:02

Экипажи «Союза МС-13» приступили к заключительному этапу подготовки

На космодроме Байконур начался заключительный этап подготовки основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-13» к полёту на Международную космическую станцию.

Космонавты и астронавты прошли вводный инструктаж и после обследования скафандров на герметичность перешли в корабль, где примерили свои ложементы. Под контролем специалистов они проверили оборудование, с которым предстоит работать в космосе, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полёта и запланированные к доставке на станцию грузы.

Во время заключительных занятий на космодроме запланированы тренировки по ручному причаливанию корабля к Международной космической станции, контроль укладок с научным оборудованием, отработка предстоящих баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

В составе основного экипажа МКС-60/61: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублёры — космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Машбёрн и Соичи Ногучи.

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Видео: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ

Сегодня же, 5 июля 2019 года, состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о заправке корабля «Союз МС-13» компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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