Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Bałkanów Zachodnich

Szef rządu zaznaczył, że Polska dzieli się z uczestnikami Procesu Berlińskiego swoimi doświadczeniami w zakresie budowy sprawnych instytucji państwowych, samorządowych, sprawnych instytucji podatkowych oraz doświadczeniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Te nasze doświadczenia są ważne dla państw z południa Europy – mówił. Jak zaznaczył szef rządu tam, gdzie występują różnice historyczne, warto postawić na współpracę gospodarczą. Dodał, że wymiana handlowa, promowanie młodych przedsiębiorców, start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw jest dobrą drogą do integracji. Głęboko wierzę w to, że niedługo ta integracja zakończy się pełnym sukcesem i te sześć krajów będzie częścią UE – podkreślił premier mówiąc o: Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. Proces Berliński to inicjatywa, która ma na celu integrację sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską oraz wzmocnienie współpracy regionalnej w rozwoju gospodarczym i rozbudowie infrastruktury. W tym roku w Procesie Berlińskim przewodnictwo objęła Polska.

