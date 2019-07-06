Андрей Черезов доложил о ходе восстановления энергоснабжения Иркутской области

Source: Russia Ministry of Energy

Тулун, 6 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Андрей Черезов напомнил, что с 25 июня на территории Иркутской области в результате воздействия комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождающегося обильным выпадением осадков, произошел подъем уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Максимально было отключено: 38 ЛЭП 6-35 кВ, 2 ПС 35 кВ, 368 ТП 6-10 кВ.

“Прекращалось электроснабжение части бытовых и промышленных потребителей в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области максимальной численностью населения свыше 24 тыс. человек. Максимальная мощность отключенных потребителей достигала около 33 МВт”, – сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, без электроснабжения остаются чуть более тысячи человек. Представители Минэнерго России принимают активное участие в работе оперативных штабов и оперативных групп ГУ МЧС России по Иркутской области.

“В аварийно-восстановительных работах задействованы от «Иркутской электросетевой компания» – 8 бригад, 28 человек, 6 единиц спецтехники. От «Облкоммунэнерго» + 14 бригад, 53 человека, 21 единицы спецтехники. В Нижнеудинске восстановлены водозаборы, осуществляется водоснабжение микрорайонов «Спутник», «Экспресс», «Военный городок», в центре города водоснабжение отсутствует в связи с порывом трубы. С 4 июля запущены все канализационно – насосные станции, попавшие в зону подтопления. В настоящее время проведение аварийно-восстановительных работ затруднено в г. Тулун и Тулунском районе”, – добавил заместитель Министра.

Андрей Черезов подчеркнул, что ситуация с уровнем воды по верхним бьефам ГЭС находится на постоянном контроле. Все ГЭС работают в штатном режиме.

“В части резервных источников электроснабжения в аварийно-техническом запасе Иркутской области имеется 39 единиц РИСЭ суммарной мощностью около 3,4 МВт. Министерством энергетики ведется ежесуточный мониторинг запасов топлива на территории Иркутской области. Так, по состоянию на 05 июля запасы по бензину составляют 22 суток, по дизельному топливу – 36 суток.

Вопрос топливообеспечения потребителей Иркутской области остается на особом контроле Минэнерго России” – заключил заместитель Министра.

Андрей Черезов также провел оперативное совещание с представителями исполнительных органов власти Иркутской области, муниципальными властями, МЧС и руководством «Иркутской электросетевой компании» и «Облкоммунэнерго». Заместитель Министра дал поручение «Облкоммунэнерго» ускорить темпы восстановительных работ при поддержке МЧС и «Иркутской электросетевой компании».

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