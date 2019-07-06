В Иркутской области прокуратурой оказана помощь инвалиду, пострадавшему от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе работы временной приемной Генеральной прокуратуры Российской Федерации к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Юрию Гулягину за помощью обратилась местная жительница, инвалид 2 группы, чей дом существенно поврежден в результате наводнения.

По результатам рассмотрения представления Тулунской межрайонной прокуратуры в ее дом направлена межведомственная комиссия органа местного самоуправления по обследованию помещения для установления пригодности жилья для проживания. После составления соответствующих акта и заключения будет решен вопрос о проведении капитального ремонта жилого помещения, необходимости строительства или приобретения нового жилья. Прокуратурой организовано оказание женщине дополнительной гуманитарной помощи.

На сегодня, в целях восстановления прав и законных интересов граждан, устранения нарушений законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, прокурорами внесено 70 представлений, в суды направлено 160 заявлений. Приняты иные меры реагирования, надзорная деятельность продолжается.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI