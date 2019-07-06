Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Красмаш06.07.2019 18:34

Дмитрий Рогозин посетил Красмаш

Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В ходе рабочего визита глава Госкорпорации осмотрел производственные мощности предприятия и провел совещание с руководящим составом.

По окончании визита Дмитрий Рогозин ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ, касающиеся дальнейших перспектив предприятия, развития ракетно-космической промышленности, социальных гарантий для работников отрасли.

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Красмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — является производителем ракетно-космической техники и перспективных образцов продукции гражданского назначения.

Роскосмос — Государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

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