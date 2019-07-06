Президентом Специальной Олимпиады России избрана Ольга Слуцкер

Source: Russia Ministry of Sport

6 июля в Москве состоялась отчётно-выборная конференция Специальной Олимпиады России. В мероприятии принял участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

В своём выступлении глава Минспорта России поздравил представителей Специальной Олимпиады России с 20-летием основания организации. «Отмечу, что Специальная Олимпиада России пользуется заслуженным вниманием на международном уровне, – сказал Павел Колобков. – За 20 лет вашей организацией действительно была проделана огромная работа. И важно отметить преемственность управления, традиций и программ развития. Сейчас работает уже более 60 региональных отделений организации. И надо добиться, чтобы отделения были созданы во всех регионах страны. Перед всеми нами стоят большие и серьёзные задачи. Вы – необычная федерация, вы приравнены к олимпийскому движению России. И с вами у нас налажено хорошее взаимодействие».

В ходе конференции состоялась процедура выборов президента Специальной Олимпиады России. На этот пост единогласно была избрана Ольга Слуцкер. «Я вижу своей задачей поддерживать и укреплять регионы, чтобы там люди могли успешно развиваться. Другая задача – повысить статус Специальной Олимпиады России, сделать её более узнаваемой, для того, чтобы семьи знали, что есть такое движение. Важно и нужно работать с государством, но государство может быть партнёром, а развиваться можно самостоятельно», – сказала она.

Одновременно была дана высокая оценка работе Юрия Смирнова, покинувшему пост президента Специальной Олимпиады России.

Special Olympics (Специальная Олимпиада) – всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта.

В России специальное олимпийское движение развивается с 1990 года. Официально общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» была зарегистрирована в 1999 году.

Ежегодно при поддержке Минспорта России проводятся около 15 всероссийских физкультурных мероприятий по программе Специальной Олимпиады.

Фото: Дмитрий ЖарковПресс-служба Минспорта России

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