Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика#Союз-МС-1306.07.2019 11:48

Традиционные мероприятия на Байконуре

Сегодня, 6 июля 2019 года, перед зданием гостиницы «Космонавт» (площадка № 17 космодрома Байконур) состоялась церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС).

В традиционном мероприятии, которое символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки к запуску, приняли участие основной и дублирующий экипажи 60/61-й длительной экспедиции на МКС. Космонавты Александр Скворцов и Сергей Рыжиков подняли флаг России, астронавты Эндрю Морган и Томас Машбёрн — флаг США, Лука Пармитано — флаг Италии и Соичи Ногучи — флаг Казахстана.

На мероприятии присутствовали представители Госкорпорации «Роскосмос», администрации города Байконура и специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, обеспечивающие предстартовую подготовку экипажей.

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Церемония поднятия флагов экипажами «Союз МС-13».

Видео: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ

По традиции, после церемонии поднятия флагов дублеры (Сергей Рыжиков, Томас Машбёрн и Соичи Ногучи) отправились на экскурсию по Байконуру. Гуляя по городу, история которого неразрывно связана с именами великих людей, участвующих в освоении космоса, экипаж возложил цветы к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину и отдал дань памяти легендарному конструктору Сергею Павловичу Королёву.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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