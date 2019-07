Premier Mateusz Morawiecki na miejscu tragedii

W tych okolicznościach, w których jesteśmy nie można więcej powiedzieć niż przekazać ogromne wyrazy współczucia – powiedział premier na miejscu zdarzenia. Dodał, że policja prowadzi wszelkie działania, w celu dotarcia do ojca i rodziny. Szef rządu poinformował, że sprawdzana jest pod względem bezpieczeństwa zarówno kamienica, jak i budynki do niej przylegające przez inspektorów budowlanych. Wszystkim potrzebującym zostaną zapewnione odpowiednie warunki do ewakuacji – zapewnił premier.

Source: President of Poland in Polish