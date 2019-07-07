Андрей Черезов провел заседания федерального штаба по вопросу восстановления электроснабжения потребителей Иркутской области

Source: Russia Ministry of Energy

Тулун, 6-7 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Федерального штаба Андрей Черезов провел заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросу восстановления электроснабжения потребителей Иркутской области, пострадавших от дождевого паводка.

По итогам заседаний Андрей Черезов поручил в кратчайшие сроки восстановить работу объектов электросетевого хозяйства ОАО «ИЭСК» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго», электроснабжение населенных пунктов в Нижнеудинском и Тулунском районах Иркутской области, а также электроснабжение объектов жизнеобеспечения в г. Тулун.

По последним данным, в Иркутской области ограничено электроснабжение 119 домов в 3 населенных пунктах общей численностью населения 316 человек. Из них в Нижнеудинском районе ограничено электроснабжение в 2 населенных пунктах: в поселках Ук-Бадарановка и Балакшин Бор отключено по одной трансформаторной подстанции. Восстановительные работы по электроснабжению планируется завершить 8 июля. В г. Тулуне остаются без света 2 многоквартирных пятиэтажных дома, срок подключения – 8 июля.

В Тулуне также начались мероприятия по восстановлению работы объектов коммунального обеспечения города. Включен водозабор «Красный Яр» и канализационно-насосные сооружения.

По окончании заседаний штаба Андрей Черезов осмотрел объекты жизнеобеспечения Тулуна.

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