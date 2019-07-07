В Иркутской области прокуратура оказала помощь многодетной семье, пострадавшей в результате наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Нижнеудинская межрайонная прокуратура Иркутской области приняла меры к защите прав многодетной семьи. Пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет и их бабушка, пострадавшие от наводнения, не были зарегистрированы в затопленном водой жилом помещении, где фактически проживали длительное время. В связи с этим, единовременную материальную помощь граждане не получили.

В течение трех дней после обращения семьи в прокуратуру, собраны необходимые доказательства, в суд направлены заявление об установлении факта их проживания в жилом доме в зоне затопления. Судом 7 июля 2019 года требования прокурора удовлетворены, юридический факт проживания граждан в жилом помещении на территории, подвергшейся наводнению, установлен. Право на получение единовременной материальной помощи каждого члена семьи восстановлено. Фактическое исполнение судебного решения прокуратурой поставлено на контроль.

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