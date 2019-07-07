Обращение по случаю 45-летия с начала строительства БАМа

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья! Строители и добровольцы, жители бамовских городов и посёлков!

Сегодня мы отмечаем значимую для всей нашей большой страны дату – 45 лет с начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали.

Прежде всего хочу поздравить всех, особенно ветеранов-бамовцев, с этим без всякого преувеличения историческим событием.

БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей.

О необходимости такой магистрали для подъёма Сибири и Дальнего Востока говорили ещё в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это задача наисложнейшая.

Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и посёлков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновлённые общей идеей, работали ради будущего, день за днём совершали настоящий подвиг.

БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нём приняли участие около двух миллионов человек.

Созданный в 70–80-е годы инфраструктурный задел открыл для наших компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надёжным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию.

Спасибо за это вам, строителям магистрали, и тем, кто сейчас работает на трассе!

Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны.

В числе приоритетов – масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объёмов свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.

Хочу пожелать вам успехов и от всего сердца поблагодарить за труд во имя России!

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