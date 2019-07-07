Россияне пополнили актив команды девятью наградами XXX Всемирной летней универсиады

Source: Russia Ministry of Sport

6 июля в Неаполе (Италия) в третий медальный день XXX Всемирной летней универсиады разыграно 19 комплектов наград. Россияне пополнили актив команды четырьмя серебряными и пятью бронзовыми медалями.

«Серебро» выиграли гимнасты Иван Стретович и Ульяна Перебиносова (оба – в многоборье), пловец Николай Снегирёв (кроль, 200 м) и прыгуны в воду Илья Молчанов / Никита Николаев (синхронные прыжки с трамплина).

Бронзовыми призёрами стали дзюдоисты Исмаил Часыгов (до 66 кг) и Дарья Бобрикова (до 52 кг), гимнастка Лилия Ахаимова (многоборье), стрелок Евгений Панченко (винтовка, 10 м) и прыгунья в воду Карина Шкляр (трамплин, 3 м).

По итогам третьего медального дня XXX Всемирное летней универсиады сборная России сохранила четвёртое место в общекомандном зачёте с тремя золотыми, 10 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Лидируют японцы (12-7-3), вторые – китайцы (9-2-0), третьи – американцы (7-2-4).

В зачёте по количеству наград первенствуют россияне – 24, вторые – японцы (22), третьи – итальянцы (19).

XXX Всемирная летняя универсиада продлится до 14 июля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с медалями соревнований и желает новых спортивных достижений и побед!

Фото: Всероссийская федерация плавания / www.russwimming.ru

Пресс-служба Минспорта России

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