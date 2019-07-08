А. Кутепов: Временная комиссия СФ осуществила мониторинг реализации нацпроектов в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в пресс-конференции на тему государственно-муниципального надзора за реализацией национальных проектов в регионах Российской Федерации.

Председатель Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга принял участие в пресс-конференции, посвященной государственно-муниципальному надзору за реализацией национальных проектов в регионах Российской Федерации.

Сенатор отметил, что главная задача Комиссии — сбор и анализ информации, поступающей из субъектов Федерации. «Материал, который мы получаем в поездках по городам России, обрабатывается и служит основой для поправок в законопроект о государственном и муниципальном контроле».

Работа Временной комиссии СФ разделена на различные тематические блоки, такие как бизнес, социальная политика, здравоохранение, спорт и др.

По словам парламентария, в ходе поездок по регионам члены Комиссии мониторили и работу по реализации нацпроектов. «Мы смотрели, какие программы федерального и регионального уровней там работают, как идет планирование и проектирование объектов, своевременно ли поступает финансирование. При этом анализировалось, чем мы как законодатели можем помочь, какие министерства и ведомства нужно привлечь к решению вопросов», — сказал Андрей Кутепов.

Сенатор сообщил, что работа Временной комиссии СФ разделена на различные тематические блоки, такие как бизнес, социальная политика, здравоохранение, спорт и др. По итогам региональных поездок проходят собрания с участием членов правительства субъектов РФ. «Как правило, результатом таких встреч являются решения на местах, обращения к министерствам и решение вопросов на законодательном уровне в виде законопроектов и поправок к уже существующим законам», — отметил парламентарий.

Андрей Кутепов проинформировал, что за период с 8 октября 2018 г. по 27 июня 2019 г. в рамках поездок Временной комиссии состоялись совещания с представителями многодетных семей и руководителями некоммерческих организаций, представляющих интересы многодетной общественности в 13 субъектах Федерации. Обсуждались вопросы первоочередного приема детей в дошкольные учреждения, получения семьями льготных ипотечных кредитов, предоставления многодетным отцам-одиночкам права на досрочный выход на пенсию по аналогии с многодетными матерями и др.

«В каждом регионе выезда Временной комиссией были проведены совещания по вопросам трудоустройства осужденных на объектах по сортировке и переработке ТКО, в том числе о целесообразности включения объектов по переработке отходов, находящихся в учреждениях ФСИН, в территориальные схемы в области обращения с отходами», — добавил сенатор.

В ходе пресс-конференции также выступили члены Временной комиссии СФ — заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Сенаторы уделили особое внимание вопросам реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, демографии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства.

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