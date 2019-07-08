Вячеслав Красильников и Олег Стояновский – первые российские чемпионы мира по пляжному волейболу

Source: Russia Ministry of Sport

7 июля в Гамбурге (Германия) завершился Чемпионат мира по пляжному волейболу. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали золотые медали и лицензию для сборной России на Игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония).

В финале наши спортсмены победили немцев Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счётом 2:1 (19:21, 21:17, 15:11). В матче за «бронзу» норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сёрум обыграли американцев Три Борна и Трэвора Крэбба (19:21, 21:15, 15:10).

Для России это первая в истории победа на чемпионатах мира по пляжному волейболу. Ранее главным достижением было «серебро» Игоря Колодинского и Дмитрия Барсука в 2007 году.

«Это был очень сложный турнир с напряжённым финалом, – отметил главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка. – Несмотря на это, ребята сумели добиться победы и стать чемпионами мира. Это исторический результат для нас».

«Пока ещё не верим, что стали чемпионами мира, – сказал Вячеслав Красильников. – Хотя были уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем и создавать хорошую психологическую атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И это сработало, он в концовке подал пару эйсов, сделал пару блоков, и мы стали чемпионами мира».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с выдающимся результатом на Чемпионате мира и желает новых высоких достижений на международной арене!

Фото: David Hecker / EPA-EFE, Christian Charisius / DPA via AP

Пресс-служба Минспорта России

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