В Калмыкии прокуратура республики выявила нарушение срока оплаты поставленных лекарственных препаратов на сумму более 25 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Калмыкия провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в министерстве здравоохранения Республики Калмыкия.

Установлено, что министерство своевременно не выполнило обязательства по оплате лекарственных препаратов, поставленных согласно государственным контрактам, на общую сумму более 25 млн. рублей перед ООО «Медилон-Фармимэкс».

По результатам проверки прокуратура республики в отношении министра здравоохранения Республики Калмыкия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

Региональной службой финансово – бюджетного контроля руководитель признан виновным в совершении данного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа.

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