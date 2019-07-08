В Коми предприятие оштрафовано за нарушение антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Сосногорска Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства о запретах и ограничениях для муниципальных служащих в период после увольнения с муниципальной службы.

В соответствии с законодательством работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Установлено, что ООО «Пробизнес» после принятия на работу бывшего инспектора отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску не уведомило прежнего работодателя о трудоустройстве государственного служащего в установленный законом срок.

По итогам проверки прокурором г. Сосногорска в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

Мировой судья Железнодорожного судебного участка г. Сосногорска, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа.

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