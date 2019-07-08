В. Матвиенко: Ставропольский край обладает потенциалом для успешной реализации нацпроектов

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе важно активно развивать малое и среднее предпринимательство, считает Председатель СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по социально-экономическому развитию Ставропольского края.

Глава СФ отметила, что экономические показатели региона демонстрируют неплохой рост. Это касается и объема валового регионального продукта, и индекса промышленного производства. По мнению Председателя СФ, в регионе важно активно развивать малое и среднее предпринимательство.

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации В. Матвиенко в Ставрополь

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Встреча В. Матвиенко с губернатором Ставропольского края В. Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. Матовниковым

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Встреча В. Матвиенко с губернатором Ставропольского края В. Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. Матовниковым

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Совещание по социально-экономическому развитию Ставропольского края

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

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Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Алек-сандр Матовников

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Совещание по социально-экономическому развитию Ставропольского края

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Посещение муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации В. Матвиенко в Ставрополь

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Брифинг В. Матвиенко по итогам рабочей поездки в г. Ставрополь

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что сельскохозяйственная тематика занимает значительное место в структуре краевой экономики.

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«Чтобы аграрно-промышленный комплекс продолжал развиваться, нужно обратить самое пристальное внимание на создание необходимых условий для тружеников села, привлечение дополнительных инвестиций в эту сферу, совершенствование системы мелиорации и активнее использовать научно-практический потенциал аграрного университета».

Перед регионами стоит задача повышения доступности медицинской помощи

Председатель СФ отметила, что руководство Ставропольского края серьезное внимание уделяет вопросам социального развития. «Перед регионами стоит задача повышения доступности медицинской помощи. В Ставрополье отремонтированы почти сто шестьдесят лечебно-профилактических учреждений и введены в строй семнадцать новых медучреждений».

Вместе с тем, по словам Валентины Матвиенко, в рамках национального проекта «Здравоохранение» необходимо принять меры по существенному повышению качества медицинской помощи и обеспечению медицинских учреждений профессиональными кадрами, тем более, что имеются негативные тенденции в региональной демографической ситуации.

Глава СФ остановилась на вопросах развития инфраструктуры и благоустройства курортов Кавказских Минеральных Вод. «В начале весенней сессии по результатам «правительственного часа» с участием Министра по делам Северного Кавказа было принято постановление, в котором Правительству РФ рекомендовано при формировании проекта федерального бюджета предусмотреть дополнительные средства на мероприятия по социально-экономическому развитию всех городов-курортов КавМинВод», — проинформировала Валентина Матвиенко.

Кроме того, продолжила она, верхняя палата парламента поддержала эксперимент по введению курортного сбора, в частности, и на Ставрополье. «За прошлый год в региональный бюджет поступило более 185 миллионов рублей, что стало подспорьем для развития местной инфраструктуры».

Особое внимание необходимо уделять знаменитым целебным источникам и мерам по борьбе с подделкой минеральной воды

По словам Председателя СФ, особое внимание необходимо уделять знаменитым целебным источникам и мерам по борьбе с подделкой минеральной воды. Работа ведется на федеральном уровне, но и на территории края нужно внимательно отслеживать и контролировать ситуацию.

Говоря о развитии города-курорта Кисловодска, Валентина Матвиенко отметила, что вопрос также находится на контроле Совета Федерации. До 2030 года на комплексное развитие старейшего города-курорта планируется направить большие средства. «Выполнение этой программы в целом идет успешно».

Валентина Матвиенко коснулась ситуации на рынке строительства жилья. По ее словам, необходимо увеличивать темпы такого строительства. Председатель СФ считает, что руководству региона следует внимательным образом провести оценку сложившейся ситуации в отрасли, что особенно важно в условиях перехода на механизм обязательного использования эскроу-счетов для застройщиков. «Необходимо учитывать интересы всех участников строительного рынка. Переход на новые правила должен быть гибким и максимально безболезненным для строительного бизнеса».

В совещании приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, представители в Совете Федерации от Ставропольского края Михаил Афанасов АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края и Валерий Гаевский, ГаевскийВалерий Вениаминовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ставропольского края представители правительства региона.

Участники обсудили вопросы реализации национальных проектов на территории Ставропольского края, кроме того речь шла о ходе выполнения распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года».

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