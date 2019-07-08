В рамках работы в Ярославской области Н. Косихина посетила Некоузский муниципальный район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с учеными Геофизической обсерватории и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе посетила Некоузский муниципальный район.

Наталия Косихина посетила Некоузский муниципальный район

Представители местной администрации рассказали сенатору об особенностях Некоузского района, имеющихся проблемах и перспективах развития.

В поселке Борок сенатор посетила Геофизическую обсерваторию и Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук, познакомилась с работой ученых, побеседовала с сотрудниками, а также побывала в музеях, амбулатории и здании больницы.

За «круглым столом» участники встречи обсудили вопросы медицинского обслуживания жителей поселка Борок, расселения аварийных домов, развития туристической инфраструктуры.

Наталия Косихина посетила Некоузский муниципальный район

Директор Института биологии внутренних вод Александр Крылов рассказал о подготовке к празднованию 125-летнего юбилея со Дня рождения полярного исследователя, первого директора Института Ивана Папанина.

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