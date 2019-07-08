В Ростовской области по иску прокурора суд обязал гражданина, незаконно добывавшее полезные ископаемые, рекультивировать нарушенные сельскохозяйственные земли

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В ходе проверки, проведенной городской прокуратурой выявлен факт повреждения плодородного слоя почвы и незаконной добычи полезного ископаемого (выветрелого песчаника) на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Малокаменского сельского поселения Каменского района. Данные работы проводились с использованием тяжелой техники без лицензии на пользование недрами и правоустанавливающих документов на землю.

Каменской городской прокуратурой установлен гражданин, организовавший незаконную деятельность, им оказался житель хутора Богданов Каменского района. По данному факту приняты меры прокурорского реагирования.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области виновный привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (осуществление работ без лицензии на пользование недрами) в виде административного штрафа.

В целях устранения выявленных нарушений городским прокурором в Каменский районный суд направлено исковое заявление с требованиями о рекультивации поврежденного земельного участка общей площадью котлована свыше 4 тыс. кв.м., восстановлении нарушенных земель и приведении их в состояние пригодное для использования по целевому назначению.

Каменским районным судом исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.

По факту организации незаконной предпринимательской деятельности СО МО МВД России «Каменский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

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