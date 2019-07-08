Source: Gazprom in Russian

Релиз

6 июля 2019, 18:00

В Иркутске состоялся старт международного ралли-марафона «Шелковый путь — 2019». Генеральным партнером выступает ПАО «Газпром». В этом году гонка проходит по территориям России (Восточная Сибирь), Монголии, Китая.

В составе команды «КАМАЗ-мастер» в ралли принимает участие спортивный грузовик, использующий в качестве топлива природный газ. Пилот газового КАМАЗа — Сергей Куприянов, штурман — Александр Куприянов, механик — Ахмет Галяутдинов.

Экипажу автомобиля на экологичном топливе предстоит пройти более 5000 км пути: по берегу озера Байкал, горным хребтам Сибири, каменистым дорогам и степям Монголии, а также через самую крупную азиатскую пустыню Гоби. Завершится гонка в китайском городе Дуньхуан.

Использование природного газа во время гонки позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также обратить внимание общественности на проблемы экологии и возможные пути их решения, в том числе за счет перевода транспорта на газомоторное топливо.

«В 2019 году маршрут международного ралли-марафона „Шелковый путь“ пройдет по уникальным природным зонам — через тайгу, степи, пустыню. Участие газового КАМАЗа в соревновании более чем символично, ведь в спортивном грузовике используется экологически чистое автомобильное топливо — природный газ — EcoGas», — подчеркнул пилот газового КАМАЗа Сергей Куприянов.

Справка

Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива — одно из приоритетных направлений деятельности ПАО ”Газпром”. Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО ”Газпром газомоторное топливо”.

На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечивают более 300 газозаправочных объектов “Газпрома”.

Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов автомобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м метана — в среднем около 16 руб. В газозаправочной сети “Газпром” природный газ реализуется под брендом EcoGas.

Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. Проект был начат в 2013 году командой “КАМАЗ-мастер” при поддержке ПАО “Газпром” и банка ВТБ. В гонке 2019 года участвует третья модификация автомобиля. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа в качестве моторного топлива.

Управление информации ПАО «Газпром»

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