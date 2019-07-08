И. Рукавишникова: Будут подготовлены поправки, устраняющие пробелы в законодательстве об инвалидах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела круглый стол «Донские инициативы в сфере социальной поддержки граждан».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела региональную дискуссионную площадку «Лидерство и развитие» с представителями социального блока органов власти области и социально-ориентированными НКО.

Одно из поступивших законодательных предложений касалось изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Необходимо установить льготный порядок поступления детей-инвалидов в образовательные организации среднего профессионального образования

«К сожалению, в тексте этого закона отсутствует такая категория, как недееспособные инвалиды. Соответственно, лица, представляющие их интересы, – опекуны и попечители – не имеют права на бесплатную правовую помощь в рамках данной государственной программы. Это существенный правовой пробел, и для его устранения мы готовим поправки в федеральный закон. Уже к концу июля законопроект может быть внесен в Государственную Думу», – сказала Ирина Рукавишникова.

Парламентарий отметила, что еще, как минимум, два предложения в ближайшее время могут быть реализованы на федеральном уровне. Первое — установить льготный порядок поступления детей-инвалидов в образовательные организации среднего профессионального образования, аналогичный поступлению детей-инвалидов в вузы.

«Еще одна поступившая инициатива должна устранить следующую правовую коллизию. Сегодня мать ребенка-инвалида, которая является инвалидом или пенсионером, получает пособие или пенсию, но лишена права получать пособие по уходу за ребенком, поскольку сама получает соответствующее пособие или пенсию. Требуется восстановить справедливость», — отметила Ирина Рукавишникова. Она напомнила, что всего за время проекта «Донская инициатива» поступило 350 предложений по корректировке законодательных и нормативных актов, более 250 из них — федерального уровня.

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