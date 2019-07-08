На большую часть программ аспирантуры СПбГУ теперь можно поступить по портфолио

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Подать заявление можно лично в одном из информационных центров Комиссии по приему документов СПбГУ, по почте, а также в электронно-цифровой форме через Личный кабинет поступающего — он открыт с 1 марта. На данный момент более 200 абитуриентов подали документы для поступления в аспирантуру именно в электронно-цифровой форме.

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бюджетных мест для поступления на программы аспирантуры в 2019 году

В этом году для зачисления на эти программы выделено 79 мест с оплатой стоимости обучения.

В качестве индивидуальных достижений будущих аспирантов теперь учитываются только результаты участия в Открытой международной олимпиаде среди студентов и молодых специалистов Petropolitan Science (Re)Search, олимпиаде «Я — профессионал» и результаты освоения открытых онлайн-курсов СПбГУ. Напомним, что их слушатели, имеющие сертификаты об успешном освоении курсов, получат пять дополнительных баллов при поступлении.

Подробнее узнать о правилах приема, а также ознакомиться с перечнем образовательных программ аспирантуры можно на сайте Приемной комиссии.

Отметим, что баллы за индивидуальные достижения начисляются только при получении поступающим не менее 65 баллов по результатам вступительного испытания по специальной дисциплине. Результаты научной и практической деятельности, такие как научные публикации, участие в научных мероприятиях и исследовательских проектах, именные стипендии, опыт работы, теперь учитываются в рамках портфолио.

Также, согласно новым правилам, в 2019 году при приеме на ряд программ аспирантуры впервые предусмотрена целевая квота. По юриспруденции, а также по экономике и управлению, введено вступительное испытание по английскому языку в сфере профессиональной коммуникации.

Прием документов в аспирантуру завершится 31 июля. Напомним, что в прошлом году самыми популярными программами стали «Экономика», «Философия, этика и религиоведение» и «Психология».

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