Председатель СФ В. Матвиенко посетит Ставрополь с рабочей поездкой

Source: Russia – Council of the Federation

В программе — участие в совещании по социально-экономическому развитию региона, осмотр объектов городской инфраструктуры.

Запланировано участие Председателя СФ в совещании по социально-экономическому развитию региона. Состоится обсуждение вопросов реализации национальных проектов на территории Ставропольского края, комплексного развития инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод.Программа рабочей поездки Валентины Матвиенко предусматривает осмотр объектов строительства и городской инфраструктуры. Планируется также посещение средней общеобразовательной школы.

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