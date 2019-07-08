Source: Russia – Council of the Federation

При этом сенатор отметил сохраняющуюся в Ассамблее негативную политическую риторику в отношении нашей страны.

Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Комитета СФ по международным делам Владимиром Джабаровым ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области приняла участие в работе прошедшей в Люксембурге 28-й летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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В составе делегации — первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов, МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва

Делегация Совета Федерации во главе с Владимиром Джабаровым приняла участие в работе прошедшей в Люксембурге 28-й летней сессии ПА Совета Европы

На заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ обсуждалась ситуация на Украине и в Грузии. Ряд депутатов национальных парламентов высказали претензии к политике России по отношению к этим странам.

Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

«Мы указали, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Вопреки прозвучавшим обвинениям мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта и не можем нести ответственность за события на юго-востоке страны», — сказал Владимир Джабаров.

По его словам, к сожалению, были отклонены поправки российской делегации, смягчающие антироссийские формулировки в резолюции по Восточной Украине и Крыму, которая рассматривалась как дополнительный пункт к Основной резолюции Комитета. «Также под давлением американских парламентариев и при поддержке депутатов Польши, стран Прибалтики, Канады, Великобритании были заблокированы российские поправки по дополнительному пункту о положении дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузии, Южной Осетии».

Делегация Совета Федерации во главе с Владимиром Джабаровым приняла участие в работе прошедшей в Люксембурге 28-й летней сессии ПА Совета Европы

Следует признать, что в Ассамблее сохраняется все та же негативная риторика нападок на Россию, подчеркнул Владимир Джабаров. Вместе с тем сенатор заверил, что российская делегация открыта к конструктивной работе по всем вопросам деятельности ОБСЕ. «Убеждены, что, только через уважительный диалог и развивая взаимовыгодное сотрудничество, страны ОБСЕ смогут отойти от конфронтации и вернуться к решению фундаментальных вопросов безопасности в Евро-Атлантике и Евразии».

Парламентарий также сообщил, что принятый проект основной резолюции Комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ призывает США и Россию урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, нарушающих условия договора. «Также резолюция призывает стороны конфликтов добросовестно вступить в переговоры для достижения мира при уважении суверенитета и территориальной целостности границ Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев принял участие в заседании Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

«Мы с иностранными коллегами сошлись во мнении о необходимости поиска консолидированных решений для борьбы с экономическими и экологическими вызовами, в том числе относительно проблем продовольственной и энергетической безопасности, повышения качества регулирования финансовых организаций. Мы должны развивать сотрудничество, в том числе в части борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особого внимания требуют проблемы миграции, искоренение нетерпимости и ксенофобии в обществе», — сказал сенатор.

По его словам, еще одной важной темой стали цифровизация экономики, ее влияние на другие сферы жизни, и связанные с этим законодательные изменения. «Со своей стороны мы активно работаем в этом направлении. Разрабатываем соответствующие законопроекты по введению в правовое поле цифровых финансовых активов, регулированию механизма краудфандинга, уделяем внимание обеспечению кибербезопасности, развитию и внедрению современных финансовых технологий».

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