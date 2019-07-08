Сборная России сохраняет четвёртое место в общекомандном зачёте и первое – по общему числу наград на XXX Всемирной летней универсиаде

Source: Russia Ministry of Sport

7 июля в Неаполе (Италия) на XXX Всемирной летней универсиаде было разыграно 30 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали в это день 19 медалей – пять золотых, пять серебряных и девять бронзовых.

«Золото» сборной России принесли гимнаст Кирилл Прокопьев (вольные упражнения), пловцы Александр Кудашев (баттерфляй, 200 м) и Кирилл Пригода (брасс, 200 м), мужская команда по дзюдо (Исмаил Часыгов, Евгений Прокопчук, Абас Азизов, Роман Донцов, Руслан Шахбазов) и женская сборная по фехтованию на шпагах (Анна Королёва, Дарья Мартынюк, Мария Образцова, Евгения Жаркова).

«Серебро» взяли пловец Илья Хоменко (брасс, 200 м), гимнасты Иван Стретович (брусья), Лилия Ахаимова (опорный прыжок) и Татьяна Набиева (брусья), а также женская команда по дзюдо (Дарья Бобрикова, Наталья Голомидова, Камила Бадурова, Мадина Таймазова, Анна Гущина).

Бронзовыми призёрами стали женская сборная по регби-7, прыгуны в воду Илья Смирнов и Дарья Сельвановская (микст, вышка), женская команда по настольному теннису (Яна Носкова, Мария Маланина, Валерия Щербатых, Екатерина Чернявская), пловцы Григорий Тарасевич (спина, 50 м) и женская команда по плаванию в кролевой эстафете 4 х 200 м (Мария Баклакова, Ирина Кривоногова, Ирина Приходько, Елизавета Клеванович), гимнасты Иван Стретович (перекладина), Татьяна Набиева (опорный прыжок) и Ульяна Перебиносова (бревно и вольные упражнения).

В общекомандном зачёте сборная России продолжает занимать четвёртое место с восемью золотыми, 15 серебряными и 20 бронзовыми медалями. Лидируют японцы(19-11-10), вторые – американцы (11-5-7), третьи – китайцы (11-4-0). По общему числу наград первые – россияне (43), вторые – японцы (40), третьи – итальянцы (24).

XXX Всемирная летняя универсиада завершится 14 июля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с завоеванием медалей на Универсиаде-2019 и желает новых успехов и побед!

Фото: Федерация фехтования России

Пресс-служба Минспорта России

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