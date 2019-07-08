«Союз МС-13» заправлен компонентами топлива

Source: Russia Federal Space

На космодроме Байконур специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и других предприятий Роскосмоса завершили операции по заправке пилотируемого корабля «Союз МС-13» компонентами топлива и сжатыми газами.

После заправки он был доставлен в монтажно-испытательный корпус и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ. По графику подготовки на этой неделе запланированы стыковка корабля с переходным отсеком ракеты-носителя, его авторский осмотр и накатка головного обтекателя.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

В составе основного экипажа МКС-60/61: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублёры — космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Машбёрн и Соичи Ногучи.

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