С. Цеков в ходе приема граждан в Симферополе ответил на вопросы социального характера, земельных и имущественных отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Все обращения будут внимательно изучены, необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня, сказал сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провел приём граждан в г. Симферополе.

К сенатору поступили обращения от жителей различных районов Республики. Преобладали вопросы социального характера, получения крымчанами гражданства Российской Федерации, затрагивались темы земельных и имущественных отношений.

Житель Красноперекопска, с 1991 г. проживающий в Крыму, сообщил, что нуждается в срочном лечении и операции. Однако мужчина не смог доказать в суде факт своего проживания в Крыму до 2014 г. и поэтому не имеет полиса обязательного медицинского страхования.

Сергей Цеков отметил острую значимость этой проблемы. За помощью в её решении сенатор намерен обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД России.

Все обращения, поступившие в ходе приема, будут внимательно изучены

Жители одного из домовладений в Симферопольском районе сообщили, что в ходе строительства автотрассы оно было отрезано от основной дороги и ближайшего населенного пункта — села Совхозное. Однако семьям, проживающим в доме, не удается получить новое жилье по программе переселения. Разъяснения о ходе решения проблемы дал заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов. С целью решения вопроса Сергей Цеков намерен обратиться с письмом к главе Республики Крым Сергею Аксёнову. АксёновСергей ВалерьевичГлава Республики Крым

Сенатор подчеркнул, что все обращения, поступившие в ходе приема, будут внимательно изучены, необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

В мероприятии приняли участие представители Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Крым, администрации Симферопольского района.

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