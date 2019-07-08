Университет налаживает сотрудничество с провинциями Китая

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Приветствуя высоких гостей, заместитель ректора по международной деятельности Сергей Андрюшин сообщил, что научно-образовательное взаимодействие с КНР — важное направление международной деятельности Университета. Именно в Китае находится больше всего партнеров СПбГУ, а самые крупные исследовательские проекты реализуются с китайскими университетами, фондами и организациями.

Сергей Владимирович подчеркнул, что СПбГУ, как старейший университет России, входит в число ведущих междисциплинарных научно-исследовательских центров мира. Одним из приоритетных направлений для него является экологическая безопасность. Подготовить специалистов для изучения проблем окружающей среды призваны специализированные образовательные программы бакалавриата и магистратуры — «Экология и природопользование», «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» и другие, а студенты и преподаватели принимают участие в международных проектах. Так, например, Харбинским политехническим университетом и СПбГУ создан научно-исследовательский Центр экологической безопасности (Материалы ректорского совещания от 15.04.2019). Российские и китайские ученые совместно занимаются проблемами очистки сточных вод и прочими вопросами, связанными с водоснабжением больших городов. Кроме того, в Санкт-Петербургском университете разработаны и запатентованы несколько технологий, позволяющих отслеживать загрязнение водных ресурсов в мегаполисах, и механизмов очистки воды. Сергей Андрюшин подчеркнул, что тема экологии представляет большой интерес для СПбГУ, который всегда открыт китайским партнерам и готов развивать сотрудничество в этой и других областях.

Заместитель губернатора народного правительства провинции Хунань г-н Чэнь Вэньхао рассказал, что руководство региона заинтересовано в установлении контактов с СПбГУ, который в представлении жителей Китая является вузом уровня Университета Цинхуа и Пекинского университета — ведущих высших учебных заведений КНР. Наиболее перспективным направлением сотрудничества представляется экология. Директор Управления лесного хозяйства провинции Хунань г-н Ху Чанцин пояснил, что сейчас центральное правительство Китая и руководители провинции придают большое значение природоохранной деятельности и восстановлению природных ресурсов.

Мы надеемся сделать Хунань провинцией с хорошей природной средой, поэтому активно работаем в этом направлении.

Директор Управления лесного хозяйства провинции Хунань г-н Ху Чанцин

«Сейчас в центре нашего внимания находятся озеро Дунтинху, река Сянцзян, а также несколько других мелких рек на территории нашей провинции. Также мы занимаемся организацией государственных заповедников и заказников, других природоохранных зон на территории провинции, ― сообщил г-н Ху Чанцин. — Нам хотелось бы установить сотрудничество с крупными исследовательскими структурами России, в частности с СПбГУ, в сферах природопользования, охраны лесов и болот, очистки почв, восстановления лесного хозяйства». Платформой для такого взаимодействия может стать исследовательский центр Университета лесного хозяйства провинции Хунань.

По итогам встречи стороны решили организовать видеоконференцию между учеными СПбГУ, ведущих вузов провинции Хунань и экспертами из народного правительства, чтобы обсудить темы возможного сотрудничества.

MIL OSI