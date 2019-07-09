Благодаря принятым органами прокуратуры мерам реагирования улучшена ситуация с обработкой багажа в аэропорту Шереметьево

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации в связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о массовых задержках обработки багажа в аэропорту Шереметьево организовано проведение проверки соблюдения прав пассажиров.

По заявлениям пассажиров об оказании авиакомпаниями «Аэрофлот – российские авиалинии» и «Северный ветер» услуг воздушной перевозки, не соответствующих требованиям законодательства, в отношении указанных перевозчиков и их должностных лиц возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления оператором аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, в расписание рейсов терминала «D» аэропорта Шереметьево внесены изменения: обслуживание 18 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот – российские авиалинии», «Северсталь», «Россия» и «Уральские авиалинии» перенесено из терминала «D» в терминалы «В» и «Е», изменено время вылетов 6 рейсов авиакомпании «Икар».

Одновременно в аэропорту увеличена штатная численность сотрудников, непосредственно задействованных в обработке багажа. Также к этой работе дополнительно привлечены сотрудники партнерских компаний.

Принятые меры позволили снизить пассажиропоток, проходящий через терминал «D», более чем на 3 тысячи пассажиров и на 2 тысячи – количество мест багажа ежесуточно, а также обеспечить его своевременную сортировку и отправку.

Ситуация в аэропорту Шереметьево, а также соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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