Встреча с российскими журналистами

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Здравствуйте!

Вопрос: Первый вопрос – про Грузию. Можно?

В.Путин: Мы на таком хорошем международном мероприятии, связанном с технологиями. Там что, она демонстрирует какие-то успехи в области применения современных технологий?

Реплика: Нет, к сожалению.

Вопрос: Прозвучали действительно беспрецедентные слова в Ваш адрес…

В.Путин: Да Вы что.

Вопрос: И фракции Госдумы объединились в решении ввести эмбарго. Это, конечно же, продукты и денежные переводы. Когда Вы определитесь с таким решением?

В.Путин: Вы знаете, для того чтобы полноценно ответить на этот вопрос, это займет много времени. Но я очень коротко все-таки скажу, как я к этому отношусь. Для этого, для того чтобы все-таки было понятно, чем я руководствуюсь, нужно немножко посмотреть в прошлое, в историю.

Смотрите, Осетия вошла в состав Российской империи, дай бог памяти, по-моему, в 1774 году. Вошла целиком: и южная, и северная часть, как самостоятельное государство. Абхазия – в 1810 году, тоже как независимое государство, как княжество.

Позднее начали происходить события в рамках единого государства. Южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния.

Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала.

Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919-м и в 1920 году. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом.

Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии.

Во времена Советского Союза была образована между прочим сначала договорная Союзная Социалистическая Республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия. Это даже не была Грузия.

Во времена Сталина была создана Социалистическая Республика Грузия, составной частью которой стала Абхазия. Наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимание. Это даже странно.

Но по указанию Сталина НКВД во главе с Берией предприняли очень жесткие меры в отношении абхазов, даже не хочу сейчас воспроизводить, с целью поглощения Грузией этой территории и абхазского народа.

Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии, и так далее. Все это привело к взрыву и братоубийственной войне.

Я в свое время убеждал Саакашвили и говорил: «Михаил Николаевич, ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии». Американцам говорил то же самое – «Да-да, ни в коем случае».

И что сделали? Пошли туда с войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто вынуждена была признать независимость этих республик и защитить народ и Абхазии, и Южной Осетии.

Я к чему все это говорю? К тому, что эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу.

А все остальное – это производное. И ругань, и брань – это все производное. Поэтому к этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков.

Что касается различного рода санкций в отношении Грузии. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Отстранили его на два месяца, он поехал на отдых. Придет, продолжит работу.

Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.

Вопрос: Прозвучало предложение от Госдумы, прозвучало предложение и от других политиков о том, чтобы завести уголовное дело в отношении грузинского журналиста по статье об оскорблении власти.

В.Путин: Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть он вещает дальше.

Всего доброго!

Смотрите также

MIL OSI