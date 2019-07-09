Выставка студенческих работ кафедры дизайна Design SPbU

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Выставка

9 июля – 8 августа 2019

Время: 12:00–20:00

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 88, Выставочное пространство «Петербургская фотолетопись»

В выставочном пространстве «Петербургская фотолетопись» откроется выставка кафедры дизайна СПбГУ Design SPbU.

В экспозицию вошли лучшие дипломные и курсовые проекты дизайнеров-графиков Санкт-Петербургского государственного университета. Плакаты на тему науки, экологии, моды, архитектуры, дизайна; проекты, посвященные музейному дизайну; уникальные авторские книги; арт-проекты «Графические интерпретации пословиц и поговорок» — это лишь часть тематического многообразия проектной деятельности дизайнеров-универсантов.

Официальное открытие выставки 9 июля в 18:00.

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