В Курской области суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации туров для отдыха за границей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Железногорский городской суд Курской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы, которая признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере).

Как установлено в суде, злоумышленница являлась учредителем и директором туристической фирмы, которая занималась предоставлением услуг населению по организации отдыха на различных курортах мира. Не получая от указанной деятельности желаемого дохода, женщина решила похищать деньги клиентов. Для этого под предлогом реализации туров по низким ценам она в присутствии покупателей посещала интернет-сайты различных туроператоров и агентств, якобы подыскивая варианты отдыха, заключала договоры о реализации путевок, не намереваясь исполнять условия соглашений. Полученные от клиентов денежные средства женщина не перечисляла туроператорам, а распоряжалась по своему усмотрению.

Таким способом ей удалось похитить денежные средства 3 граждан на сумму 500 тыс. руб.

Ранее в отношении подсудимой вынесен приговор в связи с похищением 5 млн. руб. 38 клиентов этой туристической фирмы.

По совокупности преступлений женщина приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд взыскал с подсудимой сумму причиненного потерпевшим ущерба.

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