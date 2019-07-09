В Нижегородской области фирма по требованию прокуратуры привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура ЗАТО г. Саров Нижегородской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что представители коммерческой организации передали должностному лицу государственного учреждения здравоохранения свыше 500 тыс. рублей зa выигрыш в конкурсных процедурах.

В связи с изложенным прокуратурой города в отношении фирмы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рулей.

Постановление вступило в законную силу.

В июне 2019 года юридическим лицом указанный штраф полностью оплачен.

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