Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание о мерах поддержки учебно-опытных хозяйств.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области провел совещание «О реализации мер поддержки учебно-опытных хозяйств как производственной базы для подготовки квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса России».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Виктор Новожилов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сенатор отметил, что сельское хозяйство нуждается в грамотных и квалифицированных кадрах. По словам парламентария, во время подготовки специалистов аграрного профиля необходимо знакомить студентов с наиболее эффективными отечественными технологиями производства.

На совещании обсуждались вопросы сохранения и поддержки учебно-опытных хозяйств, модернизации производственных помещений и технического перевооружения их материальной базы.

Взаимодействие аграрного вуза и учебно-опытного хозяйства должно осуществляться на основании договоров

По мнению участников, взаимодействие аграрного вуза и учебно-опытного хозяйства должно осуществляться на основании договоров, в которых оговариваются их взаимные обязательства и условия сотрудничества. Такая модель может быть реализована при условии контроля со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Кроме того, было высказано предложение создавать ресурсные центры на базе учебных заведений аграрного профиля. Такие центры позволят разработать единую информационно-методическую базу по образовательным программам сельскохозяйственного профиля, формировать заявки на обучение, повышение квалификации, переподготовку специалистов для АПК, будут содействовать закреплению кадров на предприятиях.

По итогам дискуссии принят за основу проект решения, который в дальнейшем будет дорабатываться с учетом поступивших рекомендаций и предложений.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области представители федеральных органов государственной власти, научного и экспертного сообществ.

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