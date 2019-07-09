В Свердловской области осужден мужчина по уголовному делу о телефонном мошенничестве, причинившим 28 потерпевшим ущерб на сумму свыше 1,4 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Тюмень Юрия Блинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что Блинов совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на хищение средств граждан, преимущественно пожилого возраста. Реализуя свой умысел неустановленное лицо совершало телефонные звонки на абонентские номера фиксированной связи, используемые абонентами, проживающими на территории г. Нижнего Тагила.

В ходе разговора злоумышленник представлялся сотрудником полиции и предоставлял потерпевшим заведомо ложную информацию о преступлении, якобы совершенном родственником либо знакомым потерпевшего. Впоследствии он давал заведомо ложные обещания, что при передаче денежных средств лицу, пришедшему от его имени, их родственник либо знакомый будет освобожден от уголовной ответственности. Одновременно Блинов получив информацию от сообщника об адресе потерпевших приходил в квартиру к потерпевшем и, представившись сотрудником полиции, забирал денежные средства.

Указанным способом Блинов совместно с сообщником совершил преступления в отношении 28 потерпевших, преимущественно пожилого возраста, причинив им ущерб на общую сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Суд приговорил Блинова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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