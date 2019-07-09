Source: Russia – Council of the Federation

На повестке дня – изменения в федеральный бюджет, законы о наделении граждан правом обращаться с групповыми исками в суды общей юрисдикции.

В Совете Федерации состоится 462-е заседание. Сенаторам предстоит рассмотреть изменения в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С докладами по этому вопросу выступят председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В повестке дня заседания – изменения в Налоговый и Гражданский кодексы, Кодекс об административных правонарушениях.

Законодателям предстоит обсудить вопрос о наделении граждан правом обращаться с групповыми исками в суды общей юрисдикции, о расширении возможностей привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам, а также закон о борьбе с перекупщиками театральных билетов и внесение изменений в Федеральный закон «О лотереях» по вопросам совершенствования порядка организации и проведения лотерей.

В ходе «Правительственного часа» Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов расскажет законодателям о реализации единого плана деятельности Правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики.

В связи с 45-летием начала строительства БАМа «Время эксперта» будет отдано Ивану Варшавском, бригада которого в сентябре 1984 года соединила «золотым звеном» рельсы магистрали, ознаменовав тем самым открытие сквозного движения поездов на всем ее протяжении.

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