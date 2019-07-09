В Тюмени прокуратура направила в суд дело о фиктивной регистрации 105 мигрантов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени Тюменской области утвердила по уголовному делу обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии дознания, мужчина с 20 апреля по 14 июня 2019 года предоставил в отделение по вопросам миграции УМВД России по г. Тюмени уведомления о прибытии в свою однокомнатную квартиру 105 мигрантов из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания.

Материалы уголовного дела направлены мировому судье судебного участка №7 Центрального судебного района г. Тюмени для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI