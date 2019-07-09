Газовики Прикамья провели турслет

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

8 июля 2019, 15:00

С 5 по 7 июля в Удмуртской Республике прошел туристский слет работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

В мероприятии приняли участие 18 команд из администрации и филиалов газотранспортного предприятия — всего около 300 газовиков.

В течение трех дней команды состязались в таких видах, как туристическая полоса, ночное ориентирование, а также в конкурсах «Визитка», «Кулинарный поединок», «Туристический быт» и «Конкурс бардовской песни».

По итогам туристского слета первое место заняла команда «Веселые лИТЦа» инженерно-технического центра, второе место у команды администрации предприятия — «Ребята с аппарата», на третьем — команда службы корпоративной защиты «Все под контролем».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет транспортировку газа для потребителей Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской области, Республики Татарстан, а также транзит природного газа по 15 магистральным газопроводам в центральные районы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность газовых магистралей, находящихся в зоне обслуживания предприятия, составляет более 10,5 тыс. км. Объем транспортируемого газа составляет более 300 млрд куб. м.

В состав компании входит 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 123 газораспределительных станции.

В рамках экологической политики предприятия внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и система энергосбережения ISO 50001:2011. Численность коллектива — свыше 8,5 тыс. человек. Головной офис расположен в Чайковском.

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