«Дни Цинхуа» в Санкт-Петербургском университете

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин подчеркнул, что многопрофильное структурированное сотрудничество между Санкт-Петербургским университетом и Университетом Цинхуа сегодня развивается в рамках понятия стратегического партнерства. Взаимодействие между вузами в ближайшем будущем будет продолжаться в рамках организации совместных центров и лабораторий, академического обмена, перевода литературы, конференций, семинаров, круглых столов, спортивных и культурных мероприятий. Также Университет готов поддерживать инициативы ученых СПбГУ и Цинхуа по подаче заявок на совместные гранты.

Университета Цинхуа — одно из наиболее престижных высших учебных заведений КНР. Занимает первое место среди университетов Китая в рейтинге ARWU.

По итогам переговоров стороны договорились подготовить и подписать протокол об академическом обмене, разработать план совместных международных конференций на 2019/20 учебный год и организовать работу по проведению совместного российско-китайского конкурса стартапов. Кроме того, на базе Университета Цинхуа планируется открыть центр тестирования по русскому языку как иностранному, а также создать совместную магистерскую программу.

В рамках встречи прошла торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве в области менеджмента.

Ректор Университета Цинхуа Цю Юн выступил перед универсантами с открытой лекцией «Культура и образования как фундамент прекрасного будущего». Он подчеркнул, что история и культура — истоки национального духа, питающий источник силы для будущего развития нации.

«Выпускник Санкт-Петербургского университета, корифей русской культуры академик Дмитрий Лихачев отмечал: “Наше культурное достояние — это особая драгоценность. Оно не может стать бременем, которое мешает нам двигаться вперед, а, наоборот, облегчает наши шаги”, — процитировал ректор Университета Цинхуа Цю Юн. — Мы черпаем силу из истории, получаем мудрость из культуры. Многовековая история и культура дарят нам безусловную веру в себя».

Культура каждой нации не только сформировала наш характер, не только влияет на наше настоящее, но и направляет наше движение в будущее.

Ректор Университета Цинхуа Цю Юн

Точно так же университетская культура должна иметь под собой прочный исторический фундамент и формироваться из традиций. По словам лектора, основная ценность высшей школы заключается не столько в том, чтобы передавать историю и культуру, а скорее в том, чтобы воспитывать новые поколения. Наше будущее зависит от того, какую молодежь мы воспитаем сегодня, какое образование и мировоззрение мы ей дадим. Г-н Цю Юн отметил, что сейчас, когда университеты сталкиваются со все большим количеством вызовов, им необходимо еще строже придерживаться своей основной миссии — обучать людей и вкладывать больше сил и ресурсов в их воспитание, чтобы создать благоприятную обстановку для развития талантов.

«Процесс формирования знаний и навыков тоже очень важен, однако более значимым является воспитание таких ценностных ориентаций, как поиск истины, равенства, справедливости, уважения к другим людям, социуму и природе, а также таких черт характера, как смелость, решимость, вера в себя и командный дух, — заметил лектор. — Воспитание характера с акцентом на систему ценностей — это и есть основное содержание образования. Только при условии, что у человека есть правильная система ценностей, он может эффективно применять свои навыки и знания».

В своей лекции он поделился опытом Университета Цинхуа в создании собственной культуры и подготовке высококлассных кадров.

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