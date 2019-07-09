Законопроект об упразднении регионального государственного ветеринарного надзора требует доработки и обсуждения в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе совместного заседания комитетов СФ был рассмотрен документ о внесении изменений в законодательство страны по вопросам совершенствования федерального государственного ветеринарного надзора.

В Совете Федерации состоялось совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Николай Тихомиров и Виктор Павленко

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко и Алексей Майоров

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Валерий Гаевский и Татьяна Гигель

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Виктор Назаров и Екатерина Лахова

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Сергей Лукин и Виктор Павленко

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Владимир Литюшкин

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Сергей Лисовский и Сергей Белоусов

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Владимир Лебедев

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Ольга Старостина и Иван Кулабухов

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Вадим Николаев и Геннадий Орденов

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Людмила Талабаева

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Вадим Николаев и Геннадий Орденов

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Игорь Чернышенко и Александр Ермаков

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Павел Тараканов

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Вячеслав Наговицын

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Анатолий Широков и Олег Ковалев

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Виктор Павленко и Александр Акимов

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Сергей Лисовский и Сергей Белоусов

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Ковалев и Павел Тараканов

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Совместное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Мероприятие провели председатели комитетов Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия и Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

В ходе заседания был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора». Документ внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации.

Документ очень важен, так как направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны

Алексей Майоров напомнил, что законопроект разработан во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации (от 30 марта 2018 года) по итогам рабочей поездки в Краснодарский край. Документ очень важен, так как направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны.

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Как объяснил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, документ предусматривает упразднить региональный государственный ветеринарный надзор, в результате чего полномочие по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и подведомственные ей территориальные органы и организации. По его словам, указанные меры позволят устранить дублирование надзорных полномочий и привести к единообразию действий при осуществлении государственного ветеринарного надзора на территории Российской Федерации.

При этом, уточнил Сергей Данкверт, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, сохраняются полномочия регионов в области ветеринарии, такие как организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защита населения от болезней, общих для человека и животных.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание, что законопроект не обсуждался с регионами в достаточной степени. «Эта тема должна быть досконально проработана в субъектах Российской Федерации. Мы представляет разные регионы, и должны ориентироваться на их позицию при принятии решений».

Сенаторы согласились с тем, что в стране необходимо создать качественную ветеринарную службу, но вопросы полномочий в этой сфере надо четко проработать и обсудить в субъектах Федерации.

По итогам обсуждения профильные комитеты палаты приняли решение о том, что не возражают против концепции документа, но проект закона требует доработки и обсуждения в субъектах Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие Полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, эксперты.

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