За коррупционные правонарушения наказаны 4 должностных лица Управления Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Управлении Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу.

Выявлены факты сокрытия государственными гражданскими служащими сведений о доходах и наличии долей в уставных капиталах коммерческих организаций. Например, ведущим специалистом-экспертом одного из отделов названного Управления не отражены автомобиль супруга и доход в коммерческой организации.

Заместителем начальника отдела указанного Управления без предварительного уведомления представителя нанимателя выполнялась иная оплачиваемая работа.

Кроме того, прокурорской проверкой установлен факт игнорирования заместителем руководителя Управления требований закона о недопущении любой возможности возникновения конфликта интересов.

В частности, государственный служащий, временно исполняя обязанности руководителя территориального органа, дважды премировал себя, назначив наивысшие по сравнению с другими сотрудниками размеры выплат.

По результатам проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации начальнику названного Управления внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В настоящее время Управлением приняты меры к устранению выявленных нарушений. Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За совершение коррупционных правонарушений 4 государственных служащих Управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

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